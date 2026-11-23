Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, öğretmenlerin geleceğin teminatı olan çocukları, bilgi, erdem, milli ve manevi değerlerle donatarak ülkenin yarınlarına yön verdiğini kaydetti.

Öğretmenlik mesleğinin yalnızca bilgi aktarmak değil, aynı zamanda çocukların hayatına dokunmak, yeteneklerini keşfetmelerine ve potansiyellerini geliştirmelerine rehberlik etmek olduğunu aktaran Çiçek, bireysel gelişime sunulan bu güçlü rehberliğin toplumsal yarınlara doğrudan ışık tuttuğunu vurguladı.

Çiçek, düşünen, üreten ve ülkesine karşı sorumluluk taşıyan nesillerin yetiştirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Türkiye Yüzyılı vizyonu, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealinin gerçekleştirilmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu ortak hedefte, eğitim camiamızın tüm mensuplarının ortaya koyduğu emek ve gayret son derece kıymetlidir." ifadesini kullandı.

Çiçek, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit düşen ve hayatını kaybeden öğretmenleri rahmet ve minnetle anarak tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA