Karaman Valisi Akkoyun İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti - Haberler

Karaman Valisi Akkoyun İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanlığında görevli personel ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanlığında görevli personel ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Vali Akkoyun, Karaman İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya'dan komutanlığın yerleşkesi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Personelle öğle yemeği yiyen Akkoyun, daha sonra emniyet ve asayiş görevleri ile devriye hizmetlerinde jandarmanın etkinliğini arttıran köpeklerin eğitimini izledi. AA / İsmail Aslandağ - Güncel Mustafa Çetinkaya Jandarma Karaman Güncel Haberler

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