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Karaman Taşkale'deki beş katlı Manazan Mağaraları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

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Karaman'ın Taşkale köyündeki beş katlı Manazan Mağaraları, tüf ve kireç taşının oyulmasıyla oluşan doğal ve tarihi yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kayalara oyulmuş mağaralar, çevresindeki doğal güzelliklerle fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Karaman'ın Taşkale köyündeki Manazan Mağaraları, doğal ve tarihi yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tüf ve kireç taşı yapının oyulmasıyla oluşturulan beş katlı Manazan Mağaraları, tarihi yapısıyla dikkati çekiyor.

İlk iki katı, hücre şeklinde birçok odacıktan oluşan yapının diğer katları; yörede sırasıyla Kumkale, At Meydanı ve Ölüler Meydanı olarak adlandırılıyor.

Tarihi ve doğal güzellikleri bir arada görmek isteyen ziyaretçiler, Manazan Mağaraları'nı gezerek bölgenin geçmişine ilişkin izleri yakından inceleme fırsatı buluyor.

Manazan Mağaraları, kayalara oyulmuş yapısı ve çevresindeki doğal güzellikleriyle fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA
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