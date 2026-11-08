Karaman Sarıveliler'de mantar toplamaya giden 80 yaşındaki İsmail Sarı ölü bulundu

Karaman Sarıveliler'de mantar toplamaya giden 80 yaşındaki İsmail Sarı ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman Sarıveliler'de 4 gün önce mantar toplamaya giden 80 yaşındaki İsmail Sarı, Ağlan mevkisinde hareketsiz bulundu ve hayatını kaybetti. Jandarma, AFAD, UMKE ve köylülerin aramasında bulunan Sarı'nın cansız bedeni otopsi için Sarıveliler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
KARAMAN'ın Sarıveliler ilçesinde 4 gün önce dağlık alana mantar toplamaya giden İsmail Sarı (80), ölü olarak bulundu.
Dumlugöze köyünde oturan İsmail Sarı, perşembe günü mantar toplamak için dağlık alana gitti. Akşam geri gelmemesi üzerine ailesi, jandarmaya haber verdi. Jandarma, AFAD, UMKE ve köylüler, Sarı'nın bulunması için arama çalışması başlattı. Arama çalışması sonucu Sarı, saat 12.00 sıralarında Ağlan mevkisinde hareketsiz halde bulundu. Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sarı'nın cansız bedeni otopsi için Sarıveliler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.