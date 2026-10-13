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Karaman'ın Ağılönü köyündeki mermer ocağında üzerine mermer düşen işçi kurtarılamadı

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Karaman merkeze bağlı Ağılönü köyündeki mermer ocağında çalışan bir işçinin üzerine mermer düştü. İşçi, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karaman'da mermer ocağında üzerine mermer düşen işçi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Ağılönü köyündeki mermer ocağında çalışan Şuayip Çolpan'ın (39) üzerine mermer düştü.

Olayı gören diğer işçilerin haber vermeleri üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çolpan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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