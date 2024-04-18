Karaman İl Su Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Karaman İl Su Kurulu Toplantısı Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonundaki programda, su kullanımı ve suyla ilgili sektörel bazda yaşanan sorunlar görüşüldü.

Sarıibrahim, su konusunda yerel yönetimlere, merkezi yönetime ve bölge yönetimlerine önemli görevler düştüğünü belirtti.

Merkez ile taşra dengesini kurarak çalışmaları sürdüreceklerini aktaran Sarıibrahim, Özel İdare kaynakları, İPARD projeleri ve güneş enerji sistemleriyle süreci destekleyeceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından ilgili kurumlarca çalışmalara yönelik sunumlar yapıldı.

Toplantıya, Ermenek Kaymakamı Fatih Erdoğan, Kazımkarabekir Kaymakamı Salih Kaya, Ayrancı Kaymakamı Alptekin Ünlü, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Arslan, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Gökhan Alkan ve kurum müdürleri katıldı.