Karaman haberi: Karaman Valisi Tuncay Akkoyun elma hasadına katıldı

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde elma hasadı programına katıldı.

Akkoyun, Engin Tarım firmasına ait elma bahçesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada Karaman'ın elma üretiminde önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Kentte, 238 bin dekar alanda 535 bin tona yakın elma üretildiğini dile getiren Akkoyun şöyle konuştu:

"200 bin ton soğuk hava kapasitemiz bulunuyor. İçinde bulunduğumuz bahçe çok modern bir bahçe. Avrupa'nın en büyük tek parça elma bahçesi. Ben buranın yetkililerine teşekkür ediyorum. Burada dikkat çeken bahçe yapılmadan toprak ıslahı, doğru yöntem, doğru fidan, doğru bakımla kalite ve verimin alınabilmesi. Bizim dünyayla rekabet edebilmemiz için bilimsel yöntemleri kullanmamız gerekiyor. Bu işletmede ve Karaman'da üretilen elmalar yaklaşık 40 ülkeye ihraç ediliyor. Her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Bunu fiili olarak da göstermek için bu elma hasadına katılıp onların sevincine ortak olduk."

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker de yaşanan günün, elma hasadının başladığı emeklerin paraya dönüştüğü mutlu bir gün olduğunu belirterek, "Biz Türkiye'de elma fidanı bakımından birinciyiz. İnşallah kısa sürede rekoltede de birinci olacağız. Hükümet olarak üreticimize desteklerimiz devam ediyor. İnşallah Karaman'a elma borsasını da kurup elma sektörünün kalbinin Karaman'da atmasını sağlayacağız. Hasadın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.