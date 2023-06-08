Karaman'da Yılkı Atlarını Çalan 2 Kişi Yakalandı

KARAMAN'da, yalağa ilmekli iplerle tuzak kurup yılkı atlarını çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, Karadağ'ın eteklerinde yaşayan yılkı atlarının tuzak kurulup çalındığı ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce, Üçkuyu köyü yakınında dağın eteklerine yılkı atlarının su ihtiyacını karşılamak için yapılan yalağın etrafına dikilen demir direklere ilmekli iplerle çevrildiği saptandı. Yalağın yakınında ise at yakalamakta kullanılan 1 adet uyuşturucu enjektörlü havalı tüfek buldu. Araştırmasını derinleştiren ekipler, kimliklerini belirlediği A.S. ve T.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı.