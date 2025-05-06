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Karaman'da Yaralı Leylek Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Karaman'da Yaralı Leylek Jandarma Tarafından Kurtarıldı
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Karaman'da jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Leylek, tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına salınacak.

Karaman'da jandarma tarafından yaralı bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), merkeze bağlı Seyithasan köyünde yaralı leylek buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Karaman Şube Müdürlüğüne teslim edilen leylek, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
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