Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Karaman'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından yapılan aramada metamfetamin, bonzai ve esrar ele geçirildi.

Karaman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceğinin öğrenilmesi üzerine şüpheli bir araçta arama yaptı. Aramada 99,05 gram metamfetamin, 0,75 gram bonzai, bir miktar esrar ele geçirildi. Araçta bulunan Ö.H.P, A.B, E.A ve H.Y gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y savcılıktan serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli mahkemece tutuklandı.