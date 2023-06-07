Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Tutuklama

KARAMAN'da uyuşturucu satışı yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı, 3'ü ev hapsi cezası aldı, 2'si de emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 ay önce teknik ve fiziki takibe alınan ve telefon görüşmeleriyle de uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, dün sabah 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çeşitli miktar ve türlerde uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i kadın 12'si tutuklandı, 3'ü de ev hapsi cezası aldı.