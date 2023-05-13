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Karaman'da tartıştığı karısını bıçaklayan zanlı tutuklandı

Karaman'da tartıştığı karısını bıçaklayan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Karaman'da tartıştığı karısını bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

Karaman'da tartıştığı karısını bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

Kendisini de bıçakla yaralayan Serhat Ş, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mihriban Ş'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Konya'da ikamet eden Mihriban Ş, eşi Serhat Ş ile tartışınca Karaman'daki ailesinin yanına gitmiş, bunun üzerine zanlı dün eşini Karaman Merkez Sakabaşı Mahallesi'ndeki Sıla Parkı'na çağırmıştı. Çift burada kavga etmeye başlayınca Serhat Ş, eşini bıçaklayıp kendisini yaralamıştı.

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Kaynak: AA / Mehmet Çetin - Güncel

Karaman Güncel Haberler

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