Tarım işçisi ailenin otomobili kanala uçtu: 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

KARAMAN'da tarım işçisi ailenin içinde bulunduğu otomobil sulama kanalına düştü. Kazada yaşları 4 ile 12 arasındaki 3 kardeş hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Kızık köyünde meydana geldi. M.İ. yönetimindeki 63 EA 265 plakalı otomobil, köprüden geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla baba, anne ve 2 çocukları otomobilden kurtarılırken, Mehmet Mustafa (4), Ramazan (12) ve Mehmet Sinan İzol (5) kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı aile bireyleri ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 3 çocuğun cesetleri de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Tarım işçisi ailenin yakın zamanda Şanlıurfa'dan Karaman'a geldiği, tarlada çalıştıktan sonra da çadırlarına dönerken, kaza yaptıkları belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı