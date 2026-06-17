Haberler

Tarım işçisi ailenin otomobili kanala uçtu: 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da tarım işçisi bir ailenin içinde bulunduğu otomobil sulama kanalına düştü. Kazada 4-12 yaşlarındaki 3 kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

KARAMAN'da tarım işçisi ailenin içinde bulunduğu otomobil sulama kanalına düştü. Kazada yaşları 4 ile 12 arasındaki 3 kardeş hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Kızık köyünde meydana geldi. M.İ. yönetimindeki 63 EA 265 plakalı otomobil, köprüden geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla baba, anne ve 2 çocukları otomobilden kurtarılırken, Mehmet Mustafa (4), Ramazan (12) ve Mehmet Sinan İzol (5) kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı aile bireyleri ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 3 çocuğun cesetleri de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Tarım işçisi ailenin yakın zamanda Şanlıurfa'dan Karaman'a geldiği, tarlada çalıştıktan sonra da çadırlarına dönerken, kaza yaptıkları belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek

Özel'e bir şok da Mansur Yavaş'tan! Kararını açıkça söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın gündemindeki Jhon Duran'ın Zenit macerası sona erdi

Jhon Duran için resmi açıklama geldi!
Arkadaşının kızını 'Sana eşofman aldım' diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç

Arkadaşının kızını kandırıp apart daireye götürdü, sonrası korkunç
Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Baba, oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
Resmi Gazete'de yayımlandı: Çok Sayıda vali yardımcısı ve kaymakamın görev yeri değişti

Mülki idarede büyük revizyon! Çok sayıda ismin görev yeri değişti
Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon Euro değerinde yatırım

Otomotiv devi Türkiye'ye fabrika kuruyor! Dudak uçuklatan yatırım
Silivri'de villa bilmecesi: Balcıoğlu '10 milyona aldım', eski sahibi '30 milyona sattım' dedi

"10 milyona aldım" dedi! Eski sahibi ise bambaşka bir rakam verdi
Dev banka 'yeni altını' ilan etti: Tarihi rekorlara çok az kaldı

Dev banka 'yeni altını' ilan etti! Tarihi rekorlara çok az kaldı