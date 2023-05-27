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Karaman'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 16 Yaralı

Karaman'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 16 Yaralı

Güncel Haberler

Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Akçaşehir Beldesi'nde tarım işçilerini taşıyan 27 ABK 828 plakalı minibüs devrildi.

Kazada yaralanan minibüsteki 16 kişi, Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi ve kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çetin - Güncel

Akçaşehir Karaman Güncel Haberler

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