Karaman'da Suçla Mücadele Operasyonu: 72 Gözaltı

Karaman'da Suçla Mücadele Operasyonu: 72 Gözaltı
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Karaman'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 72 kişi gözaltına alındı. Yapılan sorgulamalar sonucunda adliyeye sevk edilen şahıslardan 27'si tutuklandı, ayrıca çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 72 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Mayıs-12 Haziran arasında asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 46 bin 33 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 72 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 6 bin 74 uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 10 gümrük kaçağı telefon ele geçirdi.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
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