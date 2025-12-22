Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12-21 Aralık'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 22 bin 179 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 46 kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 7 ruhsatsız tabanca, 32 ruhsatsız tüfek, 40 kesici-delici alet, 63 fişek, 8 dedektör, 2734 sentetik ecza hap, 400 paket kaçak sigara, 152 litre etil alkol, 190 litre kaçak içki ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.