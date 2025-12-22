Haberler

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da yapılan asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla ilgili operasyonda 46 kişi gözaltına alındı. Ekipler, silahlar ve uyuşturucu maddelerle birlikte çok sayıda kaçak ürün ele geçirdi.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12-21 Aralık'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 22 bin 179 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 46 kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 7 ruhsatsız tabanca, 32 ruhsatsız tüfek, 40 kesici-delici alet, 63 fişek, 8 dedektör, 2734 sentetik ecza hap, 400 paket kaçak sigara, 152 litre etil alkol, 190 litre kaçak içki ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi

Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: İstanbul 7'den büyük bir depreme hazır olmalı

Profesörden "Hazır olun" uyarısı! İstanbul için endişe yaratan mesaj
En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı

Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı
Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti
Karaman'da iş kazasında 17 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Eşarbını makineye kaptıran genç kız feci şekilde can verdi
'Dışarıdan kadın getirmek yasak' tartışmasında oğlu öldürülen babadan kahreden sözler

"Kadın getirmek yasak" tartışması! Oğlu öldürülen baba kahretti
Hasan Şaş dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın

Dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...

Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...
Ümit Dikbayır, DEM Parti milletvekillerine: Meclis'te yeteri kadar terörist var

Özel'in bizzat rozet taktığı vekilden DEM'lilere inanılmaz sözler
title