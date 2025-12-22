Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı
Karaman'da yapılan asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla ilgili operasyonda 46 kişi gözaltına alındı. Ekipler, silahlar ve uyuşturucu maddelerle birlikte çok sayıda kaçak ürün ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12-21 Aralık'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 22 bin 179 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 46 kişiyi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 7 ruhsatsız tabanca, 32 ruhsatsız tüfek, 40 kesici-delici alet, 63 fişek, 8 dedektör, 2734 sentetik ecza hap, 400 paket kaçak sigara, 152 litre etil alkol, 190 litre kaçak içki ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.