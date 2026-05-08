Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 105 kişi yakalandı

Karaman'da Jandarma ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlarda 105 kişiyi gözaltına aldı. 15 kişi tutuklandı, uyuşturucu ve kaçak sigara malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Nisan -7 Mayıs'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 31 bin 366 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 105 kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 15'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 184 kök kenevir bitkisi, kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatı, 3 bin 310 dolu makaron, 3 bin boş makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün, 4 makaron doldurma makinesi ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
