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Karaman'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

Karaman'da 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 10 zanlı tutuklandı
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Karaman'da düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Karaman'da düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince "Sokaklar Güvende" operasyonu gerçekleştirildi.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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