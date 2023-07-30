Karaman'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Hayatını Kaybetti

Karaman'da evine giderken silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Başar, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.