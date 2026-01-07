Karaman'da silahlı kavgada baba ve 3 oğlu yaralandı

Karaman'da çıkan kavgada silahla yaralanan baba ile 3 oğlu hastaneye kaldırıldı.

M.K, Kirişçi Mahallesi 49. Sokak'ta tartıştığı M.Ş. (69) ile oğulları K.Ş. (39), H.A.Ş. (27) ve E.Ş'yi (31) silahla vurarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan K.Ş, H.A.Ş. ve E.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.