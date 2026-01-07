Haberler

Karaman'da silahlı kavgada baba ve 3 oğlu yaralandı

Güncelleme:
Karaman'da meydana gelen silahlı kavgada bir baba ve üç oğlu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi. Şüpheli kaçtı, polis yakalama çalışmalarına başladı.

M.K, Kirişçi Mahallesi 49. Sokak'ta tartıştığı M.Ş. (69) ile oğulları K.Ş. (39), H.A.Ş. (27) ve E.Ş'yi (31) silahla vurarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan K.Ş, H.A.Ş. ve E.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

