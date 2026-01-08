Haberler

Karaman'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Karaman'ın Kirişçi Mahallesi'nde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi M.K. tutuklandı.

Karaman'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kirişçi Mahallesi'nde yaşanan silahlı kavganın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, cinayet zanlısı M.K. ile kavga sırasında yanında bulunan oğlu C.K'yi (20) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, C.K. serbest bırakıldı.

Olay

M.K ve oğlu C.K. Kirişçi Mahallesi 49. Sokak'ta aralarında alacak verecek meselesi bulunan M.Ş. (69) ile oğulları K.Ş. (39), H.A.Ş. (27) ve Yunus Emre Ş. (31) ile karşılaşmış, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, baba M.Ş. ve 3 oğlunu silahla yaralamıştı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
