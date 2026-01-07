Haberler

Karaman'da silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden 1'i öldü

Karaman'ın Kirişçi Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgalarda bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olayın ardından polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Karaman'da çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

M.K, Kirişçi Mahallesi 49. Sokak'ta tartıştığı M.Ş. (69) ile oğulları K.Ş. (39), H.A.Ş. (27) ve Yunus Emre Ş'yi (31) silahla vurarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kayıtta, tarafların tartışması, yaşanan arbede ve şüphelinin silahla baba ile üç çocuğuna ateş etmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
