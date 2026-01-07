Karaman'da silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden 1'i öldü

Karaman'da çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

M.K, Kirişçi Mahallesi 49. Sokak'ta tartıştığı M.Ş. (69) ile oğulları K.Ş. (39), H.A.Ş. (27) ve Yunus Emre Ş'yi (31) silahla vurarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kayıtta, tarafların tartışması, yaşanan arbede ve şüphelinin silahla baba ile üç çocuğuna ateş etmesi yer alıyor.