Karaman'da Sigara İzmariti Kirliliğine Dikkat Çekildi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve gönüllüler 100 bin sigara izmariti toplayarak kirliliğe dikkat çekti. Doç. Dr. Ali Sevilmiş, izmaritlerin günlük hayatta ciddi bir çevre sorunu oluşturduğunu vurguladı.

Karaman'da sigara izmaritlerinin doğada oluşturduğu kirliliğe dikkat çekme için farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Sevilmiş, üniversite öğrencileri ve gönüllüler, 2 ay boyunca kentin farklı noktalarından 100 bin sigara izmariti topladı.

Etkinlik kapsamında, pet şişelere doldurulan izmaritler, kent merkezindeki İsmet Paşa Caddesi'nde sergilendi.

Doç. Dr. Ali Sevilmiş, Karaman'da günde yaklaşık 100 bin sigara izmaritinin yere atıldığını söyledi.

İzmaritlerinin ciddi bir kirlilik kaynağı olduğunu belirten Sevilmiş, "Öğrencilerim ve gönüllülerle Karaman'da 100 bin sigara izmariti toplamaya karar verdik. Etkinliğe yaklaşık 150 gönüllü katıldı. Ciddi bir kirlilik söz konusu. Sokaklarımız, özellikle parklarımız gerçekten çok kirli. Çocuklarımız izmaritlerin içinde oynuyor. Farkındalık oluşturmak istedik çünkü insanlar sigara izmaritini bir kirlilik unsuru olarak görmüyor, oysa dünyadaki kirliliğin en önemli nedenlerinden biri. Çocuklarımıza tertemiz bir dünya bırakalım. Çünkü bu ülke bizim. Tertemiz bir ülkeye 'merhaba' diyebilmek için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli." dedi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
