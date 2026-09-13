Karaman'da seyir halindeki otomobil yandı
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Karaman'da seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.
Karaman'da seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.
Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda ilerleyen M.K. idaresindeki 70 AB 844 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA