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Karaman'da şehit ve gazi aileleri için etkinlik düzenlendi

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Karaman'ın Ermenek ilçesinde bulunan Ermenek Barajı'nda şehit ve gazi aileleri için askeri botla gezi düzenlendi.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bulunan Ermenek Barajı'nda şehit ve gazi aileleri için askeri botla gezi düzenlendi.

Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 185'inci Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, şehit ve gazi ailelerine, Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri tarafından askeri botla gezi gerçekleştirildi.

Geziye katılan aileler, Ermenek Barajı'nın güzelliklerini görmenin yanı sıra, heyecanlı anlar yaşadı.

Etkinlik, ailelere çeşitli hediyeler verilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA / Güncel

Ermenek Barajı Ermenek Karaman Güncel Haberler

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