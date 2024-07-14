Karaman'da Sağanak Yağış Sonucu Su Baskınları ve Araç Mahsur Kalması
Karaman'da ikindi saatlerinde etkili olan sağanak yağış, su birikintileri oluşturarak araçların yollarda mahsur kalmasına neden oldu. Osmangazi Mahallesi'nde birçok araç suların çekilmesinin ardından çekicilere yüklenerek kaldırıldı. Piri Reis Mahallesi'nde ise 2 binanın bodrum katındaki daireler su bastı. İtfaiye ekipleri su tahliyesi için çalışmalara başladı.
Karaman'da sağanak, su baskınlarına ve araçların yollarda mahsur kalmasına neden oldu.
Kentte, ikindi saatlerinde etkili olan yağışla su birikintileri oluştu, trafik aksadı.
Osmangazi Mahallesi'nde, Alparslan Türkeş Bulvarı ve Mara yolunda mahsur kalan araçlar, suların çekilmesinin ardından çekicilere yüklenerek yoldan kaldırıldı.
Piri Reis Mahallesi'nde ise 236. Sokak'taki 2 binanın bodrum katındaki daireleri su bastı.
İtfaiye ekipleri, alt geçitlerde, yollarda ve evlerde su tahliyesi için çalışma başlattı.