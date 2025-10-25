Karaman'da Panelvan Devrildi: 7 Yaralı
Karaman'da bir panelvanın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza, Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İ.K. idaresindeki 38 AGV 803 plakalı panelvan, Cumhuriyet Mahallesi Abdulhamid Han Bulvarı'nda trafik levhasına çarpıp devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki A.P. (36), E.K. (16), Y.P. (9), N.M. (12), İ.N.K. (2) ve İ.C.K. (6) yaralandı.
Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel