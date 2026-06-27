Haberler

Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Ahmet Tek (71) hayatını kaybetti, yanındaki R.T. yaralandı.

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ahmet Tek (71) yönetimindeki 54 DZ 099 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Küçükkoraş köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Tek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan R.T. (50), Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Melek Sıncar
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amerika'daki bir kurye, Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği siparişi paylaştı

Amerika'daki bir kurye, Ferdi'nin otele verdiği siparişi paylaştı
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi

A Milli Takım'da neler oluyor? Orkun'un babası...
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan ağır misilleme geldi
Sperm kız kardeşler 30 yıl sonra DNA testiyle birbirini buldu

Sperm kardeşlerin inanılmaz hikayesi! Gerçek 30 yıl sonra ortaya çıktı
E-5'e böyle atladı, trafiği birbirine kattı

E-5'i birbirine kattı
Muslera'dan yıkım gibi hata! Ülkesi Dünya Kupası'ndan elendi, herkes aynı yorumu yaptı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maçın ortasında madara oldu

Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor

"Toprak bastı" geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor