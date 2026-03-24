Karaman'da otomobil bariyere çarptı, 2 kişi yaralandı
Karaman'da otomobilin bariyere çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Y.E. (26) idaresindeki 06 AN 5504 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yol kenarındaki bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü ile eşi R.E'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Murat Özünal