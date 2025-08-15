Karaman'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Karaman'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Karaman'ın Ermenek ve Sarıveliler ilçelerinde çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangınların nedeni henüz belirlenemezken, yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi.

Karaman'ın Ermenek ve Sarıveliler ilçesinde çıkan orman yangınları karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ermenek ilçesine bağlı Ardıçkaya köyü ve Yeşilköy yakınlarındaki ormanlık alan ile Sarıveliler ilçesine bağlı Daran köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arazinin dağlık yapısı nedeniyle 2 yangın söndürme helikopteri de bölgeye gönderildi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
