Karaman'da Orman Yangını: 3 Farklı Noktada Çıktı
Karaman'ın Ermenek ilçesinde ormanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor, köylüler de destek veriyor.
YANGIN 3 FARKLI NOKTADA ÇIKMIŞ
Karaman'ın Ermenek ilçesinde ormanda çıkan yangında havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ekiplere köylülerde destek veriyor. Ermenek Kaymakamı Uğur Almalı, Ermenek ve Sarıveliler arasındaki ormanlık alanda 3 farklı noktada çıkan yangının rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldığını, alevlerin havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışıldığını söyledi.
Hasan DÖNMEZ- Muammer ŞEN/ERMENEK,(Karaman)
