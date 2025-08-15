Karaman'da Orman Yangını: 3 Farklı Noktada Çıktı

Karaman'da Orman Yangını: 3 Farklı Noktada Çıktı
Güncelleme:
Karaman'ın Ermenek ilçesinde ormanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor, köylüler de destek veriyor.

YANGIN 3 FARKLI NOKTADA ÇIKMIŞ

Karaman'ın Ermenek ilçesinde ormanda çıkan yangında havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ekiplere köylülerde destek veriyor. Ermenek Kaymakamı Uğur Almalı, Ermenek ve Sarıveliler arasındaki ormanlık alanda 3 farklı noktada çıkan yangının rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldığını, alevlerin havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışıldığını söyledi.

Hasan DÖNMEZ- Muammer ŞEN/ERMENEK,(Karaman)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
