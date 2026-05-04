Karaman'da minibüsle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
Karaman'da minibüsle çarpışan elektrikli bisikletin sürücü hayatını kaydetti.
H.B. yönetimindeki 70 M 0035 plakalı minibüs, Hisar Mahallesi Özcan Genç Caddesi'nde Ahmet Şahin (56) idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Şahin, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Melek Sıncar