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Başındaki peruğun altında uyuşturucu taşırken polise yakalandı

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Karaman'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobildeki Mustafa A.'nın başına taktığı peruğun altında 18 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Mustafa A. ile yanındaki Mehmet Ferit B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir markette kasiyer olarak çalışan Mustafa A. ile arkadaşı Mehmet Ferit B.'nin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Konya yolunda kontrol noktasında şüphelilerin otomobilini durduran polis, otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu maddeye rastlamadı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden Mustafa A.'nın başındaki şişliği fark eden polis ekipleri, peruk kullandığını tespit etti. Mustafa A.'nın peruğunu kaldıran ekipler, 18 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede, Mustafa A. ve Mehmet Ferit B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (2)

Yasef Behar:

Türk polis I gibisi yok helal olsun ben olsaydım peruk olduğunu hayal bile edemezdim çok güzel adamın başında oturuyordu

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Ebu Huzeyfe:

İçiçiyim der

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