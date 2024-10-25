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Karaman'da lise öğrencisi, kız meselesi yüzünden arkadaşını öldürdü

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Karaman'da okul arkadaşı tarafından silahla vurulan 17 yaşındaki lise öğrencisi M.E.P, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili A.G. gözaltına alındı.

Karaman'da okul arkadaşı tarafından silah vurulan lise öğrencisi hayatını kaybetti.

M.E.P. (17), Urgan Mahallesi'ndeki öğrencisi olduğu lisenin spor salonunda okul arkadaşı A.G. (17) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, A.G, silahla vurduğu M.E.P'yi yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine okula gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.E.P, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli A.G. ise gözaltına alındı.

Karaman'da lise öğrencisi, kız meselesi yüzünden arkadaşını öldürdü
Kaynak: AA / Kemal Önder Demirkollu - Güncel

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