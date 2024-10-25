Karaman'da lise öğrencisi, kız meselesi yüzünden arkadaşını öldürdü

Karaman'da okul arkadaşı tarafından silah vurulan lise öğrencisi hayatını kaybetti.

M.E.P. (17), Urgan Mahallesi'ndeki öğrencisi olduğu lisenin spor salonunda okul arkadaşı A.G. (17) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, A.G, silahla vurduğu M.E.P'yi yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine okula gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.E.P, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli A.G. ise gözaltına alındı.