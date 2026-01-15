Haberler

Karaman'da "Kim var?" adlı sanat oratoryosu sahnelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Kim Var? Projesi' kapsamında düzenlenen sanat oratoryosu Piri Reis Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinlik, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'nın da yer aldığı, müzik ve tiyatral anlatımın birleştiği gösteri ile büyük beğeni topladı.

Karaman'da, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Kim Var? Projesi" kapsamında sanat oratoryosu sahnelendi.

Piri Reis Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda, AK Parti İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları ile Karaman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle sahne aldı.

Müzik ve tiyatral anlatımın öğrencilerin performanslarıyla bütünleştiği gösteri, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Okul Müdürü Özgür Havuçcu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini çercevesinde anlamlı bir program düzenlendiğini söyledi.

Havuçcu, düşünen, inşa eden ve kendini gerçekleştiren bir gençlik yetiştirmek zorunda olduklarını belirterek, sahnelenen her oyunda bu anlayışın sergilendiğini kaydetti.

Program sonunda günün anısına toplu fotoğraf çekimi yapıldı.???????

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi

Büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşmelere başladı
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, jandarmaya hakaretler savurdu

Önce jandarmanın üzerine yürüdü, ardından hakaretler savurdu
Kartal'da 7'nci kattan düşerek ölen Hatice öğretmenin erkek arkadaşı 17 ay sonra tutuklandı

Hatice öğretmenin sevgilisi, bu görüntülerden 17 ay sonra tutuklandı