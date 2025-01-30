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Karaman'da Kavga: Devlet Hastanesi Müdürü Av Tüfeğiyle Yaralandı

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Karaman'da bir bahçede meydana gelen kavgada, S.Y. ile Hastane Müdürü Ş.D. arasında çıkan tartışma sırasında, S.Y. av tüfeğiyle Ş.D.'yi bacağından vurdu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, S.Y. ve eşi gözaltına alındı.

Karaman'da çıkan kavgada 1 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'taki 2 katlı müstakil evin bahçesinde, S.Y. (27) ile Kazımkarabekir İlçe Devlet Hastanesi Müdürü olduğu öğrenilen Ş.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen olay sırasında S.Y, av tüfeğiyle Ş.D'yi bacağından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ş.D, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.

S.Y. ile eşi H.Y, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
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