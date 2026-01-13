Karaman'da kar yağışı etkili oluyor
Karaman'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile şehir beyaza büründü. Karaman Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
Karaman'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent beyaza büründü.
Yağış nedeniyle ağaçlar, banklar, yeşil alanlar ve araçlar üzerinde kar birikintileri oluştu.
Karaman Belediyesi ekipleri, il merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel