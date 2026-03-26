Karaman'da bir kişi evinde ölü bulundu

Karaman'da bir kadın, kaldığı apart dairede ölü bulundu.

Tabduk Emre Mahallesi 1550. Sokak'taki bir apartta kalan Nermin D'den (31) haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İçeriye giren ekipler Nermin D'yi hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.