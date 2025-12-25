Haberler

Karaman'da iş makineleriyle kaçak kazı yapan 14 şüpheli yakalandı

Karaman'da iş makineleriyle kaçak kazı yapan 14 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da Jandarma ekipleri, izinsiz kazı yaptığı belirlenen 14 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 2 ekskavatör ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Karaman'da 2 ekskavatörle kaçak kazı yaptıkları belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güldere köyünde dağlık arazide izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda şehir dışından kente gelerek kaçak kazı yaptıkları belirlenen 14 şüpheli yakalandı.

Operasyonda kazıda kullanılan 2 ekskavatör, dedektör ve çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

İşte memur ve emekli zammı için en güçlü rakam
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Anneden korkunç iddia: Hastaneye gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar

Anneden korkunç iddia: gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Eşi benzeri görülmemiş hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti

İnanılmaz hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti