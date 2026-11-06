Karaman'da jandarmanın yakaladığı 49 kişiden 6'sı tutuklandı

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Karaman'da çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 49 kişiden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Ekim-5 Kasım'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 18 bin bin 521 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 49 kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 46 bin 400 dolu makaron, 82 bin 600 boş makaron, 510 sigara kağıdı, 34 kilogram kıyılmış tütün, nargile tütünü, tütün basma kompresörü, 1925 bandrolsüz puro, 100 paket bandrolsüz sigara, 55 litre kaçak içki ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA