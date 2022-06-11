Karaman'da Jandarma Haftası Satranç Turnuvası düzenlendi - Haberler

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Karaman'da Jandarma Haftası Satranç Turnuvası düzenlendi

AA - Kemal Önder Demirkollu - Güncel
Karaman'da Jandarma Haftası Satranç Turnuvası düzenlendi

Karaman'da Jandarma Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi.

Karaman'da Jandarma Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Piri Reis Kültür Merkezi Satranç Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, katılım sağlayan sporculara başarılar diledi.

İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Turnuva, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ve Çetinkaya'nın yaptığı ilk hamlelerle başladı.

Karaman ve çevre illerden katılan sporcular 4 kategoride mücadele etti.

AA / Kemal Önder Demirkollu - Güncel

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