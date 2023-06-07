Karaman'da İnşaat Kazası: İşçi Yaralandı

KARAMAN'da inşaatın zemin katında çalıştığı sırada 2'nci kattan düşen malzemelerin altında kalan İsmail Durna (43) yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Durna'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kazımkarabekir Mahallesi Şehit Nihat Akman Caddesi'nde bir inşaatta meydana geldi. İsmail Durna, inşaatın zemin bölümünde çalıştığı sırada, 2'nci kattaki tahta ve plastik malzemeler üzerine düştü. Malzemelerin altında kalan Durna'ya mesai arkadaşları yardım etti. Üzerinden tahta ve plastik parçaları alınan Durna, ihbarla çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Durna'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.