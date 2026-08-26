Karaman'da Eğitim 2026-2027 Planlandı

Karaman'da İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu Toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında il ve ilçelerde yürütülecek çalışmalar, alınması gereken tedbirler ve uygulama süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin etkin şekilde uygulanması, okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi, öğrencilerin yaşam becerilerin geliştirilmesi, okul ve çevresinde güvenlik tedbirlerinin artırılması, fiziki ortamların iyileştirilmesi, afetlere hazırlık ile öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

Kılınç, 2026-2027 eğitim öğretim yılının kentte eğitim kalitesinin yükseltildiği bir dönem olması temennisinde bulunarak, ilçe milli eğitim müdürlerine başarılar diledi.

Kaynak: AA