Karaman'da İki Ürüne Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Verildi

Karaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Karaman'a özgü olan 'Karaman Guymak Tatlısı' ve 'Karaman Kırma Böreği' adlı ürünlere coğrafi işaret tescil belgesi verildiği duyuruldu. Bu belgeyle birlikte tescil edilen ürün sayısı 9'a yükseldi.

Karaman'da iki ürüne coğrafi işaret tescil belgesi verildiği bildirildi.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kente özgü iki ürünün daha tescil edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Karaman mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başvurusu gerçekleştirilen ' Karaman Guymak Tatlısı' ve ' Karaman Kırma Böreği' tescil edildi. Karaman Guymak Tatlısının ayırt edici özelliği kaymakla birlikte buğday ununun yer alması ve servisinde petek balının kullanılmasıdır. Karaman Kırma Böreği ise ilimizde muhacir böreği olarak da bilinmektedir. Bunlarla birlikte tescil belgesi alan ürün sayımız 9'a çıkmıştır. Valiliğimizce ilimize özgü diğer ürünlerin tescil çalışmaları devam etmektedir."