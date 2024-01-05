Karaman'da Hayırsever İş İnsanı Tarafından Sağlık Kompleksi İnşa Edilecek

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılacak aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi ve 112 Acil Hizmet İstasyonu'nun bulunacağı sağlık kompleksi için protokol hazırlandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve hayırsever iş insanı Salih Yıldırım arasında sağlık kompleksi inşası için protokol imzalandı.

Yaklaşık 33 milyon lira maliyetle yapılacak tesisin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Sarıibrahim, katkılarından dolayı Yıldırım'a teşekkür etti.

Törene, Sarıveliler Kaymakamı Merve Gülsüm Kütük, Sarıveliler Belediye Başkanı Mehmet İlgün, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Serkan Yurdakul da katıldı.