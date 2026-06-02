Haberler

Karaman'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapmasında sergi açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen sergide, Halk Eğitim Merkezi ve çeşitli kurumların kurslarında üretilen el emeği ürünler ziyaretçilere sunuldu. Müdür Feyzan Koçak, 779 kurs açıldığını ve 17 bin 855 vatandaşın faydalandığını belirtti.

Karaman'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi düzenlendi.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan sergide, Halk Eğitim Merkezi ile farklı kurum, kuruluş ve STK kurslarında yıl boyunca el emeğiyle üretilen ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Feyzan Koçak, serginin açılışında yaptığı konuşmada, 1 Eylül 2025'ten bu yana Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 779 kurs açıldığını kaydetti.

Bu kursların 507'sinin genel, 272'sinin ise mesleki ve teknik kurslar olduğunu aktaran Koçak, kurslardan 17 bin 855 vatandaşın faydalandığını söyledi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından gezildi.

Programa, Vali Hayrettin Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Karamanoğlu Mehmet Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Gavgalı, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
CHP'de 'mutlak butlan' sonrası ilk grup toplantısı: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na sert gönderme

Kılıçdaroğlu'na yüklenen Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TMSF, Maydonoz Döner'e bağlı 5 şirketi satışa çıkardı

Ünlü döner zincirinde dev satış
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu

9 futbolcu kesik yedi! İşte Dünya Kupası kadromuz

18 yaşındaki Mehmet'in katillerinden kan donduran ifade: Cinayetten sonra yemek yedik

18 yaşındaki Mehmet'in katillerinden kan donduran ifade
Maldivler, 16 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişimini kısıtlayan ülkeler arasına katılıyor

Bir ülke daha 16 yaş altına sosyal medya kısıtlaması getiriyor
İmzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı

İmzayı attı! İşte yeni takımı
Bıçaklanan genç yardım istediği polis tarafından kelepçelendi: Hastanede hayatını kaybetti!

Polis yardım etmek yerine kelepçe taktı: Yaralı genç hayatını kaybetti
Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber! Taraftar ayaklandı

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber