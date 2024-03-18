Karaman'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Karaman'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Başkışla köyünde Mustafa Karabacak'ın (77) yaşadığı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda Karabacak hayatını kaybetti.

Yapılan incelemenin ardından Karabacak'ın cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.