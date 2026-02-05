Karaman'da okullarda güvenli eğitim ortamı için tedbirler görüşüldü

Karaman'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemine yönelik tedbirlerin ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında, Piri Reis Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, okul çevrelerinde alınacak güvenlik önlemleri, öğrenci servislerinin denetimi, bağımlılıkla mücadele ile okullarda sağlık ve hijyen tedbirleri görüşüldü.

Vali Çiçek, eğitim-öğretim sürecinde güvenliğin ön planda tutulması gerektiğini, bu süreçte tüm paydaş kurumların sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Toplantıya, ilgili kurum temsilcileri katıldı.