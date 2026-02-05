Haberler

Karaman'da okullarda güvenli eğitim ortamı için tedbirler görüşüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemine yönelik güvenlik, sağlık ve hijyen tedbirlerinin ele alındığı bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Vali Hayrettin Çiçek, güvenliğin ön planda tutulması gerektiğini vurguladı.

Karaman'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemine yönelik tedbirlerin ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında, Piri Reis Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, okul çevrelerinde alınacak güvenlik önlemleri, öğrenci servislerinin denetimi, bağımlılıkla mücadele ile okullarda sağlık ve hijyen tedbirleri görüşüldü.

Vali Çiçek, eğitim-öğretim sürecinde güvenliğin ön planda tutulması gerektiğini, bu süreçte tüm paydaş kurumların sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Toplantıya, ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile 'KAAN' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir

Erdoğan sinyali verdi! Dev projede Türkiye-Arabistan ortak oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Böyle trafik kavgası mı olur! Türkiye'de hiç alışık olmadığımız görüntü

Böyle trafik kavgası mı olur! Türkiye'de alışık olmadığımız görüntü
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama

Cezaevindeki şeytani plan deşifre oldu! Bomba iç çamaşırı detayı
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor

Konu ciddi! Bunu yapan fenomenleri hapis cezası bekliyor