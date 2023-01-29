Karaman'da devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yusuf Işık (24) yönetimindeki 42 ATB 54 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Özyurt köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Işık, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtaki Yavuz Çeçen (27) ve Furkan Işık (18) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kazımkarabekir Entegre Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Furkan Işık da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kaynak: AA / Güncel Kazımkarabekir Karaman Güncel Haberler

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