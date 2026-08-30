Ermenek'te kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Karaman'ın Ermenek ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Cevdet Öcal (43) idaresindeki 50 ADD 255 plakalı kamyonet, Sarıveliler-Ermenek yolu Tepebaşı köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, Öcal olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtaki O.A. ağır yaralandı.
O.A. ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA