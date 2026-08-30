Haberler

Ermenek'te kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'ın Ermenek ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Cevdet Öcal (43) idaresindeki 50 ADD 255 plakalı kamyonet, Sarıveliler-Ermenek yolu Tepebaşı köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Öcal olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtaki O.A. ağır yaralandı.

O.A. ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Girne açıklarında batan gemide 7 kişi hayatını kaybetti

Girne açıklarında batan gemiden peş peşe acı haberler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine kötü haber! Motorine vergi zammı geliyor

İndirim sevinci kısa sürdü! 1 Eylül’de dev zam geliyor
Sofyan Amrabat imzayı attı! İşte yeni takımı

Yeni takımına imzayı attı
Bir zamanlar Süper Lig'deydiler, şimdiyse iş ilanıyla kulüp başkanı arıyorlar

Geçmişte Süper Lig'deydiler, şimdi iş ilanıyla kulüp başkanı arıyorlar
İletişim Başkanı Duran: Yolcuların büyük çoğunluğu güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı

Burhanettin Duran: Büyük çoğunluk güvenli şekilde karaya çıkarıldı
Girne'de batan gemi için farklı senaryolar: Cisim çarptı iddiası gündemde

Girne'de batan gemi için şok iddia: Bizzat Bakan dile getirdi
Felaket göz göre göre mi geldi? Batan gemide birkaç gün önce dehşeti yaşamışlar

Batan gemide birkaç gün önce dehşeti yaşamışlar
Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu; tüm liderler aynı karede

Herkes aynı karede: Özel'in bakışlarına dikkat!